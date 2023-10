Formazione per il personale della Polizia Locale di Scicli

A scuola di formazione per meglio operare in un ambito, quale quello dello Polizia Locale, che necessita di aggiornamento costante e soprattutto anche di una preparazione che và aldilà delle normative proprie del corpo e che raggiunge le sfere del sociale. Si viaggia su un binario formativo di alta professionalità per i caschi bianchi di Scicli chiamati ad operare in un territorio vasto comprendente il centro abitato, il villaggio Jungi, le cinque borgate di Playa Grande, donnalucata, Bruca, Cava d’Aliga e Sampieri oltre le popolose zone rurali. Il corso è tenuto dall’istruttore Luigi Moschella della Polizia di Stato. Ha la durata di quattro ore per quattro giornate.

Qualificazione professionale, questa la dritta per il personale della Polizia diretto dal comandante Maria Rosa Portelli.

Il sindaco Mario Marino ha condiviso, fin dall’inizio del suo mandato, questo percorso per il personale in forza al Comando di Polizia Locale. “E’ un corso di addestramento in tecniche operative di polizia e di autodifesa – spiega il primo cittadino – l’aggiornamento è indirizzato a potenziare la capacità del personale nella gestione di vari aspetti operativi. In particolare la difesa in caso di aggressione, il controllo del soggetto aggressivo, il fermo del soggetto aggressivo, il fermo ed il controllo del veicolo su strada e le perquisizioni personali e locali.

La formazione professionale operativa delle donne e degli uomini della nostra Polizia Locale, guidata dalla comandante Maria Rosa Portelli, è un obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio del mandato, sia per la tutela della collettività che degli stessi operatori di Polizia”.