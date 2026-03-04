In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
“Fogli d’album” concerto a Pozzallo per Ibla Classica International
04 Mar 2026 10:42
L’appuntamento è nella sala Meno Assenza a partire dalle 18. Ad esibirsi il duo violoncello e pianforte con le giovani Emanuela Zanghi al violoncello e Maria Concetta Rosa al pianforte. Il concerto è terzo della XXII° stagione concertistica 2026 di Ibla Classica International organizzata dalla sezione ragusana di Agimus, presidente Giuseppe Basile. Il repertorio presenta musiche di Verdi, Saint Sans, Mascagni, Tchaikovsky e Rota.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it