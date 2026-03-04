“Fogli d’album” concerto a Pozzallo per Ibla Classica International

L’appuntamento è nella sala Meno Assenza a partire dalle 18. Ad esibirsi il duo violoncello e pianforte con le giovani Emanuela Zanghi al violoncello e Maria Concetta Rosa al pianforte. Il concerto è terzo della XXII° stagione concertistica 2026 di Ibla Classica International organizzata dalla sezione ragusana di Agimus, presidente Giuseppe Basile. Il repertorio presenta musiche di Verdi, Saint Sans, Mascagni, Tchaikovsky e Rota.

