Flixbus: in vista dell’estate nuovi collegamenti per Modica, Pozzallo, Vittoria e Comiso

FlixBus, l’azienda di autobus a lunga percorrenza, amplia la sua presenza nel Sud Italia, in particolare in Sicilia. La società punta a facilitare la mobilità dei siciliani verso altre regioni italiane e, contemporaneamente, agevolare i flussi turistici verso l’isola, riconoscendo la mobilità collettiva come strumento per creare opportunità per il territorio.

LE NOVITA’ DI FLIXBUS

E’ stato istituito un efficiente sistema di interscambio a Catania, che consente ai passeggeri di attraversare l’Italia con un solo biglietto e senza dover effettuare cambi. Inoltre, sono stati creati nuovi collegamenti verso città siciliane come Modica, Vittoria, Comiso e Pozzallo, che saranno collegate a importanti destinazioni italiane come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze.

FLIXBUS INCLUDE ANCHE L’AEROPORTO DI CATANIA

Inoltre, FlixBus ha deciso di includere l’aeroporto di Catania tra le sue fermate, offrendo collegamenti frequenti con diverse città siciliane come Palermo, Messina, Siracusa e Agrigento. Questo consentirà agli utenti di utilizzare l’aeroporto di Catania come punto di scambio per spostarsi tra diverse località siciliane e, grazie alle rotte attive con la Calabria, diventerà anche una scelta preferenziale per i passeggeri provenienti da centri come Gioia Tauro e Rosarno.