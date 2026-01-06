Fissati a Ragusa i funerali di Flavio Dimartino dopo l’autopsia: una comunità stretta nel dolore

Sono stati fissati i funerali di Flavio Dimartino, il giovane di 19 anni tragicamente scomparso a seguito del grave incidente stradale avvenuto il 27 dicembre scorso sulla Ragusa–Santa Croce Camerina. La cerimonia funebre si terrà domani, mercoledì 7 gennaio, con il corteo in auto che muoverà alle 14.45 dalla via della Costituzione 53 per raggiungere la Cattedrale di San Giovanni Battista, dove sarà celebrato il rito esequiale.

La salma è stata riconsegnata ai familiari dopo l’esecuzione dell’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Ragusa per chiarire le cause del decesso e contribuire alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli accertamenti medico-legali si sono conclusi ieri, consentendo finalmente alla famiglia di Flavio di programmare l’ultimo saluto.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino del 27 dicembre lungo la strada provinciale Ragusa–Santa Croce, in contrada Cisternazzi, dove si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Flavio ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro giovane coinvolto, un 21enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.

Nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla magistratura, il ragazzo rimasto ferito risulta indagato per atto dovuto, una procedura tecnica necessaria per consentire gli accertamenti giudiziari. Sia Flavio Dimartino sia l’altro giovane coinvolto sono indicati come parti offese nel procedimento, a tutela delle rispettive posizioni e delle loro famiglie.

Ragusa si prepara ora a vivere un momento di profondo raccoglimento. Due famiglie restano devastate dal dolore: quella di Flavio, straziata dalla perdita improvvisa di un figlio appena diciannovenne, e quella dell’altro ragazzo, segnata da una tragedia che ha cambiato per sempre la vita di tutti i coinvolti. Un dramma che ha scosso l’intera comunità e che riporta, ancora una volta, l’attenzione sulla fragilità delle giovani vite e sulla sicurezza delle strade.

© Riproduzione riservata