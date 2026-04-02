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Ex compagno appicca incendio a casa della donna: arrestato
02 Apr 2026 12:21
Ha appiccato un incendio presso l’abitazione della sua ex compagna e per questo è stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno tratto in arresto un 36enne cittadino albanese, gravemente indiziato di incendio doloso nell’appartamento della sua ex compagna.
L’uomo, dopo l’ennesima lite, avrebbe utilizzato del liquido infiammabile per appiccare le fiamme all’interno dell’abitazione.
Danni e ricoveri: fortunatamente nessuna vita in pericolo
L’incendio ha distrutto l’intero appartamento della donna, senza però danneggiare le strutture contigue. La vittima e il presunto autore dell’aggressione sono stati ricoverati presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria a seguito di ustioni e intossicazione da monossido di carbonio. Nessuno dei due è in pericolo di vita.
Arresto e procedimento giudiziario
Dopo le dimissioni dall’ospedale, il 36enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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