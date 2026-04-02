Aeroporto Comiso: altro che ritorno di Ryanair, potrebbero non arrivare più voli in estate. Ecco perché

Non è più soltanto una questione di strategie commerciali o di accordi mancati. Il futuro degli aeroporti minori europei – e tra questi lo scalo ibleo – potrebbe essere deciso da un fattore molto più concreto: il carburante.

Anche all’aeroporto di Comiso, da anni al centro del dibattito sul rilancio e sul possibile ritorno dei grandi vettori, lo scenario internazionale rischia di cambiare completamente le prospettive. E questa volta non per scelte industriali, ma per una crisi energetica che potrebbe colpire duramente il trasporto aereo.

L’allarme europeo: meno cherosene, meno voli

Secondo le ultime analisi, l’Europa si prepara a un drastico calo delle forniture di jet fuel. Gran parte del cherosene utilizzato dagli aerei arriva infatti dal Medio Oriente, in particolare attraverso lo Stretto di Hormuz, oggi fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche.

Il dato più preoccupante riguarda i tempi: il prossimo 9 aprile è atteso quello che potrebbe essere l’ultimo grande carico di carburante destinato al continente. Dopo, il vuoto.

Le stime parlano chiaro: già tra fine aprile e inizio maggio la disponibilità potrebbe ridursi fino al 50%.

Le scorte strategiche e il rallentamento delle manutenzioni nelle raffinerie potranno tamponare solo temporaneamente l’emergenza. Ma non basterà ad affrontare la stagione estiva.

Effetti diretti: tagli, rincari e isole penalizzate

Il meccanismo è semplice: meno carburante significa meno voli. E quelli disponibili costeranno di più. Tra giugno e settembre si profila il rischio concreto di una riduzione significativa dei collegamenti aerei in tutta Europa.

A pagare il prezzo più alto potrebbero essere proprio le isole e gli aeroporti periferici, più complessi da rifornire e meno “strategici” per le compagnie. In questo contesto, lo scalo di Comiso parte già da una posizione fragile.

Il nodo Ryanair: non solo accordi

Negli anni, il mancato ritorno di Ryanair a Comiso è stato spiegato principalmente con l’assenza di accordi economici e incentivi adeguati. Una chiave di lettura certamente valida, ma oggi forse non più sufficiente.

Se la crisi del cherosene dovesse aggravarsi, le compagnie aeree saranno costrette a fare scelte drastiche: concentrare le rotte sugli aeroporti più grandi e redditizi, tagliando quelli minori.

In questo scenario, Comiso rischia di uscire definitivamente dai radar anche di altre compagnie, non perché non sia attrattivo, ma perché – semplicemente – potrebbe non esserci abbastanza carburante per sostenere tratte considerate secondarie.

Anche l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, parlando dell’emergenza carburante in tutta Europa ha sottolineato come tutto dipenda dall’evoluzione della crisi: una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe evitare il peggio. In caso contrario, le conseguenze sarebbero inevitabili.

Un’estate decisiva per Comiso

Per il territorio ibleo si apre quindi una fase delicata. Il rilancio dell’aeroporto non dipende più soltanto dalla politica o dalla capacità di attrarre compagnie, ma da equilibri globali che si giocano a migliaia di chilometri di distanza.

Il rischio è che, mentre si continua a discutere di bandi e incentivi, lo scenario cambi radicalmente: meno voli, meno compagnie, meno possibilità.

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