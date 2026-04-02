Assalto notturno a un supermercato: ladri scoperti e costretti alla fuga

Tentato furto nella notte in un punto vendita di una nota catena di supermercati a Vittoria, dove un gruppo di malviventi ha cercato di mettere a segno un colpo studiato nei minimi dettagli.

I ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio passando dal tetto, creando un varco che ha permesso loro di raggiungere un ufficio interno. Una volta dentro, hanno tentato di sabotare il sistema di antifurto, probabilmente per agire indisturbati.

Nonostante il tentativo di manomissione, il sistema di sicurezza ha comunque inviato il segnale d’allarme alla sala operativa di un noto istituto di vigilanza di Vittoria. L’intervento è stato immediato: due autopattuglie di guardie giurate sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti.

La rapidità dell’azione ha costretto i malviventi a fuggire, abbandonando il colpo senza riuscire a portare via nulla.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno effettuato i primi rilievi, mentre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza per avviare le indagini e risalire ai responsabili.

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