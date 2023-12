Finisce la corsa in Coppa Italia del Modica Calcio

Il Modica Calcio ha visto terminare la sua partecipazione alla Coppa Italia in seguito alla sconfitta contro il Paternò. Dopo il pareggio dell’andata per 1-1, la squadra rossoblu è stata sconfitta in trasferta per 4-2, uscendo così dal torneo.

Il primo tempo è stato caratterizzato da una serie di gol, con i padroni di casa che hanno subito preso l’iniziativa. Al 20′, Maimone ha segnato da lontano, portando il Paternò in vantaggio. Solo due minuti dopo, l’ex giocatore Grasso ha segnato il secondo gol per la squadra di casa. Tuttavia, il Modica ha reagito con orgoglio, segnando al 32′ con Azzara e pareggiando al 39′ con lo stesso attaccante. Ma poco dopo, al 42′, è stato Belluso a segnare il terzo gol per il Paternò, chiudendo così il primo tempo sul 3-2.

Nel secondo tempo, il Modica ha cercato il gol del pareggio per poter accedere al turno successivo, ma nonostante gli sforzi, è stato il Paternò a creare l’occasione più importante con un rigore, sbagliato poi da Belluso. Nonostante i cambi effettuati dal Modica, che ha cercato di potenziare l’attacco con l’introduzione di Manfrè, Prezzabile e Agodirin, non è riuscito a impedire al Paternò di segnare il quarto gol, fissando così il punteggio finale a 4-2 con il gol di Asero.

La vittoria ha permesso al Paternò di avanzare in finale, mentre per il Modica è giunto il momento di tirare le somme del 2023 e guardare già avanti al prossimo anno.