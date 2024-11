Finalmente in arrivo la pensilina all’ospedale Giovanni Paolo II

Dopo anni di attesa e numerose sollecitazioni, è stata deliberata la realizzazione di una pensilina alla fermata dell’autobus dell’ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa. L’annuncio arriva dal Comitato Civico Articolo 32, presieduto dal dottor Rosario Gugliotta, il quale ha espresso soddisfazione per questa conquista a beneficio dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli e fragili, che ogni giorno si affidano al trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria.

Il progetto, deliberato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con delibera n. 1071 del 31 ottobre 2024, arriva dopo sei anni dall’inaugurazione dell’ospedale e ben tredici anni dalla posa della prima pietra. La pensilina, considerata un intervento “urgente” e dichiarata immediatamente esecutiva, risponde alla necessità di proteggere gli utenti dagli agenti atmosferici, offrendo finalmente un riparo per coloro che attendono l’autobus.

“Abbiamo accolto con viva soddisfazione la notizia della realizzazione della pensilina,” afferma Gugliotta. “La cifra necessaria, pari a 3.660,00 euro, è stata reperita grazie a un capitolo di bilancio dedicato a costruzioni leggere.” Il presidente del Comitato sottolinea inoltre che il problema della mancanza di un riparo è stato per anni trascurato dai vari livelli di gestione, nonostante le continue sollecitazioni e l’evidente disagio per gli utenti, spesso anziani e privi di mezzi propri.

Il dottor Gugliotta, attraverso il Comitato, ha più volte portato alla luce problematiche di base che riguardano i servizi essenziali: insufficienza di posti a sedere nelle sale d’attesa degli ambulatori, mancanza di coperte per i pazienti del Pronto Soccorso in pieno inverno e persino l’assenza di lenzuola in alcuni reparti. “Questi sono problemi che non richiedono ingenti investimenti, ma soltanto una gestione attenta e rispettosa delle necessità dei pazienti e dei cittadini,” ha dichiarato il presidente.

