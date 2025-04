Finale rovinato a 10 minuti dalla sirena: Virtus Ragusa, sempre in partita, perde contro Mestre

di Giada Drocker – Dura tre quarti la Virtus che nell’ultimo tempo si spegne, permettendo a Mestre, che trova la chiave della difesa iblea e tira meglio, di allungare e portarsi a casa la vittoria. Finisce 76 a 91 il 36mo turno del campionato di serie B nazionale tra la Virtus Ragusa e la Gemini basket Mestre. La differenza la fanno le migliori percentuali al tiro di Mestre e una ricerca di soluzioni che sembra evidenziare una maggiore freschezza fisica e mentale soprattutto nell’ultimo quarto di gioco. Nel primo quarto, Digregorio mescola le carte. Nello starting five schiera Vavoli, Kosic, Calvi, Adamu e Bertocco e dall’altra parte risponde Mestre con Giordano, Mazzucchelli, Lo Biondo, Galmarini, Brambilla. Mestre chiude bene sotto canestro e Ragusa non è precisa dalla distanza, soprattutto dall’arco grande dove fa registrare uno 0/8. Il primo quarto si chiude con gli ospiti in vantaggio di 5 lunghezze. Sul 6-15 Ragusa inizia a lavorare sulle gambe; con qualche recupero difensivo in più e una transizione affidata a Gloria che replica subito dopo, si accorciano le distanze. Il secondo quarto inizia con il mini break di Ragusa che mette un 5 a zero: vale la prima parità dell’incontro. Poi sarà punto a punto con tentativi di strappo da entrambe le parti. Per Mestre è Aromando a fare la differenza con 12 punti a referto nel tempino (saranno 22 alla fine del match). Sul fronte Virtus inizia ad entrare qualche tiro dall’arco grande in un match che si gioca mani addosso anche per un metro arbitrale abbastanza permissivo. Sul filo della sirena che porta al riposo grande è un tiro impossibile di Mazzucchelli ad insaccarsi per portare Mestre al +3, 38 a 41. Partita apertissima. Mestre tira con un complessivo di realizzazione del 51 per cento mentre Ragusa ha un 36. L’inerzia in apertura di terzo quarto pare girare in favore di Mestre che allunga a +6, ma la formazione di casa cambia difesa, piazza una zona che mette in difficoltà gli avversari. Vavoli, Bertocco e Gloria tengono Ragusa incollata. Due recuperi difensivi portano Gloria a schiacciare con due azioni fotocopia. Galmarini, Contento e Reggiani tengono Mestre sul punto a punto. E’una bomba di Simon a chiudere il quarto con un punteggio di perfetta parità, 63 a 63. La difesa di Ragusa non basta, nonostante l’adattamento ai “piccoli” e Mestre in avvio dell’ultimo quarto di gioco, inizia a prendere il largo. Il parziale di 11 a 0 in due minuti di gioco sarà fatale per Ragusa che non riuscirà più a colmare la distanza. Finisce 76 a 91. A Ragusa è mancato un quarto.

Virtus Ragusa – Basket Mestre 76-91 Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta ne, Bertocco 11, Simon 12, Gloria 20, Tumino ne, Vavoli 18, Kosic 6, Calvi, Adamu, Ianelli. All.Di Gregorio Basket Mestre: Giordano 9, Maiga ne, Galmarini 9, Mazzucchelli 8, Lo Biondo 8, Contento 8, Brambilla 10, Reggiani 13, Aromando 2, Rubbini 4. All. Ferrari Arbitri: Martinelli di Brescia, Spinelli di Cantù

Parziali: 12-17; 38-41 (26/24); 63-63 (25/22); 76-91 (13/28). Note. Tiri da due: Ragusa 16/38 (42%); Mestre 25/38 (65%); Tiri da tre: Ragusa 9/25 (36%); Mestre 11/29 (37%); Tiri liberi: Ragusa 17/23 (73%); Mestre 8/9 (88 %); Rimbalzi: Ragusa 34, Mestre 34; Assist Ragusa 17, Mestre 17.



