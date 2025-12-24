Fight 1, tre ori a Rosolini per il Calabrese Fighting Team Modica

Il Calabrese Fighting Team Modica chiude il 2025 nel segno dell’eccellenza sportiva, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama regionale. Ai Campionati Regionali Fight 1, disputati domenica al PalaTricomi di Rosolini, gli atleti guidati da Valeria Calabrese hanno conquistato tre medaglie d’oro, regalando al team modicano una giornata da incorniciare.

Nelle categorie 65 kg e 70 kg arrivano le conferme più attese: Francesco Girasa e Ahmed Mohamed dominano i rispettivi incontri e conquistano il titolo di campioni regionali, dimostrando solidità tecnica, maturità agonistica e una crescita costante che li proietta verso traguardi sempre più ambiziosi.

La vera sorpresa della giornata, però, arriva dalla categoria 47 kg cadetti, dove Giacomo Manilla si rende protagonista di un autentico exploit. Dopo un percorso fatto di sacrifici e determinazione, il giovane atleta modicano supera con decisione tutti gli avversari incontrati, salendo sul gradino più alto del podio e conquistando il titolo regionale con prestazioni di grande carattere.

Un successo che racconta non solo il valore tecnico degli atleti, ma anche il lavoro quotidiano svolto in palestra. La crescita di Manilla, in particolare, rappresenta il simbolo di una squadra capace di trasformare una sconfitta in una nuova partenza, grazie a impegno, disciplina e spirito di sacrificio.

