Fiamme nella notte a Vittoria: tre camion distrutti, si indaga sul dolo

Sono in corso le indagini dei Carabinieri sull’incendio che nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:40, ha distrutto tre camion parcheggiati all’esterno di un’azienda per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in contrada Alcerito, a Vittoria.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa, anche se sarà l’analisi tecnica dei mezzi incendiati a chiarire con maggiore precisione le cause del rogo. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto per verificare ogni altro elemento utile alle indagini.

Provvidenziale l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che si trovava nelle vicinanze per un altro servizio e ha potuto raggiungere rapidamente l’azienda. Il pronto intervento ha permesso di contenere le fiamme e scongiurare il coinvolgimento del capannone industriale, evitando danni ben più gravi.

© Riproduzione riservata