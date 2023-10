Fiamme nel panificio Tinghino a Vittoria

Fiamme all’interno di un panificio a Vittoria. L’incendio si è sviluppato all’interno del laboratorio e dei locali per la produzione dei prodotti da forno nel panificio Tinghino, in via Magenta, intorno alle ore 14.

L’incendio avrebbe interessato buona parte dei locali interni di produzione. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto e coadiuvati dai titolari e dai dipendenti del panificio.

I danni sono ingenti, ancora da quantificare. L’incendio si sarebbe sviluppato in uno dei locali interni forse a causa di un corto circuito. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.