Fiamme in un garage di Vittoria, ma c’erano sette letti: Polizia locale e Vigili del fuoco evitano il peggio

Incendio in un garage in via La Marmora a Vittoria. Le fiamme si sono levate all’interno di un locale che avrebbe dovuto fungere da garage o magazzino ma all’interno del quale sono stati trovati sette letti, segno che veniva utilizzato come alloggio di fortuna, quasi certamente da immigrati.

Le fiamme sono state spente dai vigili urbani, intervenuti per primi sul posto e che hanno effettuato il primo intervento e poi dai vigili del fuoco.

Il garage si trovava in via La Marmora, non distante dalla sede del comando di Polizia locale di via Gaeta. È stato il comandante, Filippo Pancrazi, a sentire per primo l’odore acre di bruciato. Gli agenti della Polizia locali si sono recati davanti al garage, hanno forzato la saracinesca. All’interno per fortuna non c’era nessuno, ma la presenza dei letti ha fatto chiaramente capire quale uso si facesse del garage. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Ai pienai superiori dello stabile c’erano infatti alcuni studi professionali e le fiamme avrebbero potuto espandersi anche alle abitazioni vicine. I pompieri hanno messo in sicurezza lo stabile. Non è ancora chiaro quali siano state le cause dell’accaduto ma potrebbe trattarsi di impianti elettrici rudimentali. I danni, per fortuna, non sono ingenti. La velocità dell’intervento è riuscito a evitarli. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata