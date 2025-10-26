FIAIP Ragusa, rielezione per Gianluca Bergamo e nuova squadra provinciale

Si è svolta l’Assemblea Provinciale FIAIP Ragusa per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale, i cui mandati hanno durata di quattro anni, confermando la continuità e la forza dell’organizzazione nel territorio ibleo.

La FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, rappresenta e tutela gli agenti immobiliari in Italia, promuovendo formazione, aggiornamento professionale, standard etici elevati e supporto operativo agli associati. Grazie alla sua struttura nazionale, regionale e provinciale, la FIAIP è punto di riferimento ufficiale per il settore immobiliare, favorendo anche iniziative di networking e valorizzazione dei mercati locali.

All’assemblea hanno partecipato come ospiti d’onore il Presidente Regionale FIAIP Sicilia Mariapia Barbagallo e il Segretario Regionale Davide Volpe, che hanno sottolineato i risultati raggiunti da FIAIP Ragusa, in particolare la crescita del numero di associati sotto la presidenza di Gianluca Bergamo e del suo Consiglio provinciale. Hanno inoltre illustrato brevemente la vision e i progetti già in atto della Federazione a livello nazionale, guidata dal neo eletto Presidente Fabrizio Segalerba, con il supporto del Tesoriere Nazionale Carmelo Mazzeppi, orgogliosamente siciliano e Past President Regionale.

Il Presidente Provinciale Gianluca Bergamo ha ribadito l’intenzione di coinvolgere sempre più gli associati nelle iniziative federali, distribuendo deleghe di settore a tutti coloro che vorranno impegnarsi con dedizione e costanza per la crescita della federazione in provincia di Ragusa. Ampio spazio è stato dato agli interventi degli associati e ai candidati consiglieri, che hanno motivato la propria candidatura.

Le votazioni e lo spoglio si sono svolti con massima serenità e trasparenza, portando alla ri-elezione al 100% del Presidente in carica, Gianluca Bergamo, premiato per l’ottimo lavoro svolto, e alla rielezione dei consiglieri Barbara Cilia (Segretario Provinciale) e Giuseppe Puglisi (Vice Presidente). Entrano a far parte della squadra provinciale anche gli associati Roberto Rosano e Giuseppe Rosella.

Ringraziando i Consiglieri uscenti per il prezioso supporto negli ultimi quattro anni, FIAIP Ragusa riparte con una nuova squadra, più motivata che mai, pronta a consolidare i successi ottenuti e a portare avanti le iniziative della federazione a beneficio di tutto il territorio.

