Festività in provincia di Ragusa, controllate persone, auto e locali pubblici

Sono state controllate complessivamente durante le ultime festività, 2.102 persone e 823 veicoli. Sono state anche elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, sono stati eseguiti controlli amministrativi presso locali di intrattenimento pubblico, per verificare la regolare autorizzazione delle serate e per rispondere alle segnalazioni dei residenti per disturbo della quiete pubblica causato da musica ad alto volume o attività notturne.

I CONTROLLI



Sono questi i risultati dei controlli interforze della provincia di Ragusa, disposti dal Questore.

Durante lo scorso fine settimana, sono stati attivati specifici servizi di sorveglianza a Ragusa, Modica, Comiso e Santa Croce Camerina eseguiti in collaborazione tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza. Le pattuglie della Polizia stradale di Ragusa, con il supporto dell’ufficio sanitario della Questura, hanno eseguito controlli mirati presso le attività commerciali e i luoghi di aggregazione pubblica. L’obiettivo era verificare lo stato di alterazione psichica dovuto all’uso di alcool o sostanze stupefacenti durante la guida, al fine di ridurre gli incidenti stradali. I controlli nel territorio della provincia di Ragusa continueranno nelle prossime settimane.