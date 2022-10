Festeggeremo Halloween con temperature estive: arriva l’anticilone “Monster”

L’alta pressione diventerà ingombrante, ‘virale’, estesa dal Marocco fino alla Finlandia. In queste ore l’anticiclone africano si sta espandendo, di nuovo, dal Marocco verso le Baleari portando un ulteriore aumento delle temperature tra Spagna mediterranea e sud della Francia; in seguito si allargherà in modo anomalo e pazzesco (per il periodo) verso il Circolo Polare Artico.

Il Meteo.it sottolinea i movimenti di espansione di questa figura meteorologica tipicamente estiva: tra giovedì e venerdì l’anticiclone nordafricano, denominato anticiclone Monster di Halloween, si posizionerà tra Francia, Germania, regioni alpine e Nord Italia portando un’ulteriore scaldata, specie in montagna e nelle zone interne libere da eventuali nebbie: sia le minime che le massime saliranno fino a 10 C oltre la media del periodo.

Tra domenica e lunedì 31 ottobre l’anticiclone di Halloween sarà ancora Monster, mostruoso, in quanto si estenderà su più di mezza Europa: la cupola anticiclonica ‘soffocherà’ le regioni alpine, la Germania, il Benelux, la Polonia e la Cechia con valori mediamente di 12 C in più rispetto al clima di questo periodo (autunnale a due mesi dal Natale).

Avremo un Halloween con condizioni tipiche di giugno in alcune zone del continente e in Italia: in Europa le zone più scaldate, saranno quelle dell’Austria orientale e della Germania settentrionale, ma anche le Repubbliche Baltiche e la Svezia vivranno un periodo storico. In Italia le zone colpite in modo più diretto, dall’arrivo dell’aria calda nordafricana, saranno quelle montane settentrionali e appenniniche centrali, ma avremo valori simil-estivi anche in pianura: la Capitale vivrà ancora numerose giornate con massime tra 26 e 28 C, al nord toccheremo quasi 29 C in Liguria e localmente 26 C in Valtellina e in Val d’Adige: a tratti infatti le basse colline si riscalderanno più intensamente, a causa della minore presenza di foschie o nebbie.

E ovviamente al Sud oscilleremo intorno a valori record sui 30-31 C. Questa situazione prenderà le caratteristiche tipiche di un blocco anticiclonico molto robusto e stazionario tra Germania e Nord Italia, almeno fino alla fine della prossima settimana, poi probabilmente qualcosa cambierà; va detto però che le proiezioni di 15 giorni fa avevano indicato che sarebbe cambiato tutto alla fine di ottobre: invece è sempre estate e il clima si scalda sempre più.