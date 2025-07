Feste patronali a Comiso e a Scoglitti: le processioni di San Biagio e San Francesco di Paola

di Francesca Cabibbo – Festa patronale di San Biagio a Comiso. La festa esterna in onore del santo vescovo martire, originario di Sebaste, in Turchia, si svolge come da tradizione la seconda domenica di luglio, anche se la festa liturgica cade il 3 febbraio.

El mese di luglio la chiesa di San Biagio rimane aperta per le celebrazioni tutti i giorni. Il clou oggi, con le messe che si susseguono per tutta la giornata, fin dalle prime ore del mattino. Alle 18 è prevista l’uscita del simulacro, seguito e accompagnato da un gran numero di fedeli, alcuni dei quali percorrono l’intera processione per il rito antico del tradizionale “viagghiu”.

La seconda domenica di luglio è la giornata dedicata alla festa patronale anche nella frazione di Scoglitti con la festa in onore di San Francesco di Paola.

Nella serata di ieri, si è svolto il tradizionale “corteo storico” per ricordare la leggenda secondo cui la statua piccola di San Francesco venne ritrovata in mare dai pescatori. Un corteo in costumi d’epoca dalla zona delle cosiddette “spiaggette” si è diretto verso la chiesa.

Oggi alle 12 si svolge la prima processione alle 11,45. Il simulacro lascerà la chiesa e si dirigerà verso il vicino porto per la cosiddetta “processione a mare”. Il simulacro viene imbarcato su un peschereccio e percorrerà il tratto di mare antistante la frazione di Scoglitti sia in direzione di gela che in direzione di Kamarina. Poi il simulacro verrà riportato in chiesa in attesa della seconda processione, nelle ore serali, quando alle 20 uscirà nuovamente dalla chiesa e percorrerà le vie della frazione.



