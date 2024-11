Festa per Alessio Leggio che riceverà il sacramento del diaconato dal vescovo La Placa

Sabato 9 novembre, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale del Ss. Ecce Homo di Ragusa, il Vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, con l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, conferirà ad Alessio Leggio il sacramento del diaconato.

Alessio Leggio si è formato nella parrocchia Ss. Ecce Homo di Ragusa. A settembre 2018 è stato ammesso all’anno propedeutico e l’anno successivo è entrato al seminario San Mamiliano di Palermo dove ha proseguito gli studi di teologia. Il 12 dicembre 2021 è stato ammesso tra i candidati agli ordini sacri. L’11 dicembre 2022 è stato istituito lettore e lo scorso 8 marzo accolito. Il 19 settembre ha concluso il suo percorso di studi conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia.

L’ordinazione di Alessio Leggio avviene nel giorno della festa della Dedicazione della basilica Lateranense (il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli e che oggi, come ben evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del mondo). La comunità del Seminario e la comunità parrocchiale SS. Ecce Homo, annunciano con gioia questa tappa fondamentale del cammino vocazionale ddi Alessio. «Il diaconato, infatti, rappresenta – ricorda la comunità del Seminario – un importante ministero nella Chiesa cattolica, e l’ordinazione di Alessio segna un nuovo inizio nel suo servizio alla Chiesa e alla comunità, nella proclamazione del Vangelo e nell’assistenza alle opere caritative. L’ordinazione diaconale sarà un momento di festa per l’intera comunità ecclesiale ragusana, che si riunirà per pregare e sostenere Alessio nel suo impegno di fede».

