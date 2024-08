Festa di Santa Maria di Portosalvo a Marina: domenica inizia il triduo

Le celebrazioni della festa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa proseguono con una serie di eventi religiosi di grande intensità spirituale, fortemente voluti dal parroco, don Riccardo Bocchieri. Tra questi, uno dei momenti più toccanti sarà la celebrazione eucaristica con la benedizione delle mamme in attesa di un figlio, prevista per domani sera.

Il programma della giornata inizia alle 8:00 con la celebrazione eucaristica. Successivamente, alle 19:15, nella chiesa si terrà il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, seguito alle 19:30 dalla santa messa nel giardino delle Suore. La celebrazione eucaristica con la benedizione speciale delle mamme è fissata per le 20:00 in chiesa.

Domenica prenderà il via il triduo di preparazione alla festa, che sarà predicato da don Mario Modica. Le celebrazioni domenicali prevedono diverse messe: alle 8:00, 9:00, 10:00, e 11:00 in chiesa. Alle 19:00, ci sarà una celebrazione presso la chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti, seguita dalla santa messa alle 19:30 nel giardino delle Suore. Alle 19:15, ci sarà nuovamente il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, seguiti alle 20:00 dalla santa messa in chiesa con omelia del predicatore, don Mario Modica. La giornata si concluderà alle 20:30 con la celebrazione eucaristica presso l’Rsa N.K., situata nell’edificio che ospitava il seminario estivo.

Tutti questi eventi sono una preparazione spirituale per le celebrazioni principali, che culmineranno con la festività di Ferragosto, uno dei momenti più attesi di questa tradizionale festa.

