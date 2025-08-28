Festa di San Giovanni a Ragusa: bus potenziati fino a notte per vivere l’evento senza stress

Ragusa si prepara a vivere il 29 agosto i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della città, con un ricco calendario di eventi, luci e tradizione che animeranno il cuore del centro storico.

Per agevolare cittadini e visitatori, l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri invita a lasciare l’auto e scegliere il bus.

Bus potenziati e orari prolungati

Linea 8: orario prolungato fino a mezzanotte.

Linee Verde e Rossa: collegamento tra Ragusa Ibla e centro città fino all’una di notte.

Fermate strategiche: piazza Libertà e corso Italia, a pochi passi dalle aree della festa.

Sono previsti biglietti a tariffe convenienti, acquistabili anche in modalità digitale, per favorire l’uso del trasporto pubblico in un’ottica di mobilità sostenibile e riduzione del traffico.

Una festa di tradizione e comunità

La festa di San Giovanni a Ragusa è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: unisce celebrazione religiosa, momenti culturali, spettacoli e stand che richiamano migliaia di persone. Quest’anno la città punta a garantire un’esperienza più fluida e rispettosa dell’ambiente grazie all’utilizzo del bus.

Per consultare orari e percorsi aggiornati: Etnatrasporti – Linea 8 Ragusa

© Riproduzione riservata