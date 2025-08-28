Dopo dieci anni di battaglie legali, arriva la sentenza del Tribunale di Palermo: la famiglia di una donna deceduta nel 2015 a seguito di una grave infezione post-operatoria riceverà un risarcimento complessivo di 337.586 euro. La vicenda ha coinvolto tre diverse strutture sanitarie siciliane ed emiliane: l’Asp di Agrigento, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (gestore […]
Festa di San Giovanni a Ragusa: bus potenziati fino a notte per vivere l’evento senza stress
28 Ago 2025 14:57
Ragusa si prepara a vivere il 29 agosto i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della città, con un ricco calendario di eventi, luci e tradizione che animeranno il cuore del centro storico.
Per agevolare cittadini e visitatori, l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri invita a lasciare l’auto e scegliere il bus.
Bus potenziati e orari prolungati
Linea 8: orario prolungato fino a mezzanotte.
Linee Verde e Rossa: collegamento tra Ragusa Ibla e centro città fino all’una di notte.
Fermate strategiche: piazza Libertà e corso Italia, a pochi passi dalle aree della festa.
Sono previsti biglietti a tariffe convenienti, acquistabili anche in modalità digitale, per favorire l’uso del trasporto pubblico in un’ottica di mobilità sostenibile e riduzione del traffico.
Una festa di tradizione e comunità
La festa di San Giovanni a Ragusa è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: unisce celebrazione religiosa, momenti culturali, spettacoli e stand che richiamano migliaia di persone. Quest’anno la città punta a garantire un’esperienza più fluida e rispettosa dell’ambiente grazie all’utilizzo del bus.
Per consultare orari e percorsi aggiornati: Etnatrasporti – Linea 8 Ragusa
