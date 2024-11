Festa dell’albero, Regione dona 5300 alberelli di olivo alle scuole siciliane

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, la Regione Siciliana celebra il patrimonio naturale e promuove una maggiore sensibilità ambientale con la Festa dell’albero, in programma il 21 novembre 2024. L’evento, organizzato dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, mira a valorizzare il patrimonio boschivo regionale e coinvolgere le nuove generazioni nell’importanza della tutela ambientale.

Un dono per le scuole siciliane

Nell’ambito dell’iniziativa, verranno distribuiti 5300 alberelli di olivo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’olivo, simbolo universale di pace e identità siciliana, rappresenta un gesto concreto di sensibilizzazione e di impegno verso il rispetto della natura.

Evento principale a Misilmeri

Alle ore 10:30 del 21 novembre, l’Assessore Salvatore Barbagallo incontrerà gli studenti dell’ICS Guastella-Landolina di Misilmeri (PA). Durante l’evento, sarà piantumato un olivo decennale nel giardino della scuola, un momento simbolico per sottolineare l’importanza del verde nella vita quotidiana. Inoltre, agli alunni verranno consegnati vasetti con pigne, da utilizzare per piantare e far crescere nuovi alberi, creando un legame diretto tra i giovani e il processo di rigenerazione naturale.

Un gesto educativo e simbolico

La Festa dell’albero rappresenta un’opportunità per avvicinare i bambini e i ragazzi al tema della sostenibilità e della biodiversità. Attraverso gesti concreti come la piantumazione e la cura di nuovi alberi, si punta a educare le generazioni future sull’importanza di preservare il pianeta e il suo delicato equilibrio ecologico.

Questo evento conferma l’impegno della Regione Siciliana nel promuovere la cultura della sostenibilità, coinvolgendo direttamente i cittadini più giovani, che saranno i protagonisti del futuro. Piantare un albero oggi significa investire in un domani più verde e sostenibile.

© Riproduzione riservata