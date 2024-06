Festa della Musica: Ragusa tra le note. Si prosegue a Ibla e Marina. Ecco il programma. FOTO GALLERY

RAGUSA – Ha preso il via ieri la tanto attesa Festa della Musica 2024 a Ragusa, un evento straordinario che ha trasformato la città in un palcoscenico vivace e le strade in ambienti sonori, unendo persone di diverse culture e lingue attraverso la potenza universale della musica. Questo festival, celebrato contemporaneamente in tutto il mondo il 21 giugno, a Ragusa è stato previsto per tre giorni, il primo, il 21 giugno a Ragusa, poi questo sabato 22 giugno a Ragusa Ibla ed infine questa domenica 23 giugno a Marina di Ragusa.

La prima serata, tenutasi ieri a Ragusa Superiore, è stata un successo straordinario, attirando una folla numerosa e festante nel cuore del centro storico. La piazza e le vie circostanti sono state animate dalle note di numerose band, creando un’atmosfera di gioia e coinvolgimento. L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone, tutte unite dalla passione per la musica e dalla voglia di condividere momenti di spensieratezza e divertimento.

Si prosegue questo sabato 22 giugno, a Ragusa Ibla. A partire dalle ore 20:00, le strade e le piazze barocche risuoneranno delle melodie di gruppi e artisti locali. Si esibiranno i Tir Na Nog, Green Box, Flores de Alma e Luca Sallemi, Mare Nero, Uomo Orchestra, Kalejdo, Kamarina Street Band (a bordo del trenino barocco), Scacciadiavoli, Brothers in the Straits e il Coro Mariele Ventre di Ragusa, Sciara e Man, offrendo uno spettacolo unico nei suggestivi scenari storici di Ragusa Ibla.

La manifestazione culminerà domenica 23 giugno a Marina di Ragusa. A partire dalle 18:00, la località balneare sarà animata da una serie di concerti che vedranno esibirsi Venerando e Ditommaxxi DJset, Black Bayou, Pablo Band, Good Time S e Simone Liuto. Seguiranno le performance di I Timidi, Sunny Small Combo, Revolution Blues Band, Son of Zion e Strike Band. La giornata si chiuderà con le esibizioni della Civica di Modica, The Biscuits Out Machines, Back in Hell e Otto Rock Band. Un evento speciale sarà la “Pattinata Sonora” dei Rollers Ragusa, che aggiungerà un tocco di dinamismo alla serata.

Quest’anno, la Festa della Musica a Ragusa ha raggiunto un record di partecipazione, con 45 band e oltre 200 artisti che si esibiranno tra le vie e i balconi barocchi della città. La manifestazione è promossa da Sicilia Event in sinergia con il Comune di Ragusa, il CCN Tre Ponti, il CCN Antica Ibla, la Proloco Mazzarelli e vari sponsor privati: Td Car, Sisifo, Remax Platinum, Porto Turistico di Marina di Ragusa, Despar Sicilia, Aia Servizi, Igiene&Vanità, 3D Italy e il supporto media di MediaLive.

