Festa della Madonna di Portosalvo a Marina di Ragusa: inizia il novenario

Torna a Marina di Ragusa la festa della Madonna di Portosalvo. La festa, caratterizzata dalla suggestiva processione a mare con il simulacro della Madonna, è una delle tradizioni più amate e attese nella frazione rivierasca.

IL NOVENARIO

Il solenne novenario inizia il 6 agosto e prosegue fino al 14 agosto. Durante questa settimana di celebrazioni, sono previste varie messe in chiesa e momenti di preghiera. Domenica le sante messe si terranno alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. La celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti sarà alle 19, mentre alle 19:30 ci sarà la santa messa nel giardino delle suore. Alle 19:15 è prevista la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, seguiti da una celebrazione eucaristica alle 20. Inoltre, alle 20:30 ci sarà una celebrazione eucaristica presso l’ex seminario estivo (Rsa N.k.) in via Rimembranza.

Lunedì, la giornata speciale inizierà con una celebrazione eucaristica alle 8. Alle 18:45 ci sarà la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, seguiti da una celebrazione eucaristica alle 19:30 animata dalla Caritas parrocchiale e dalla S. Vincenzo de Paoli. Durante questa celebrazione, saranno raccolti beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia.