Festa del Ciao 2023 al Duomo di Ragusa Ibla: tributo all’Azione Cattolica

Il Duomo di Ragusa Ibla, con la sala Sant’Antonino, è stato il suggestivo scenario della Festa del CIAO 2023 molto partecipata da tanti giova ni. L’occasione ha rappresentato un momento di incontro e riflessione in preparazione all’importante evento legato all’Azione Cattolica, che a Ragusa è nata proprio al Duomo, con un focus particolare sulla storia e l’evoluzione di questa significativa iniziativa.

L’evento è stato organizzato con il pieno coinvolgimento dei giovani, protagonisti in prima persona. Una celebrazione che ha richiamato l’attenzione dei fedeli, impegnati a vivere la spiritualità e l’impegno sociale proposti dall’Azione Cattolica.

Programma dell’Evento: “Preghiera, Azione, Sacrificio”

La Festa del Ciao ha offerto un programma ricco di momenti significativi. La giornata è stata arricchita da momenti di preghiera collettiva, momenti di riflessione sull’azione cattolica e la sua rilevanza nella società contemporanea, e l’invito a vivere una spiritualità profonda attraverso il sacrificio per il bene comune.

Contesto Storico: La Nascita dell’Azione Cattolica a Ragusa Ibla

La fondazione dell’Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Ragusa risale al 16 dicembre del 1923, in occasione della III Domenica di Avvento. Questo movimento, promosso a Ragusa dalle sorelle Teresa e Maria Arezzo, si è sviluppato rapidamente in tutta la Diocesi, che all’epoca faceva parte dell’arcidiocesi di Siracusa. Il centenario di questa iniziativa è un momento di riscoperta e celebrazione per i fedeli, un’occasione per riflettere sul percorso dell’Azione Cattolica e il suo impatto nella comunità.