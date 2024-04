Fervono i preparativi per i festeggiamenti del Vittoria Calcio che, con due giornate di anticipo, andrà nel campionato di promozione

La città di Vittoria è in festa per il trionfo della sua squadra di calcio locale, la FC Vittoria ASD, per la conquista anticipata del Campionato di Promozione. Con due giornate di anticipo, la squadra ha dimostrato il suo valore sul campo, suscitando l’entusiasmo e il sostegno appassionato dei tifosi.

In occasione della partita interna contro il Canicattini di domenica pomeriggio, la società ha organizzato una festa speciale per ringraziare i numerosi sostenitori che hanno affollato lo stadio “Gianni Cosimo” fin dall’inizio del campionato. Il culmine è stato raggiunto con il record di presenze registrato durante la partita contro il Città di Avola. La dirigenza prepara una sorpresa speciale da condividere con i tifosi, subito dopo il fischio finale, invitando tutti a rimanere sugli spalti per partecipare ai festeggiamenti.

Questo momento di celebrazione segna anche un nuovo inizio per la FC Vittoria ASD, con il passaggio di proprietà della società a una nuova cordata di imprenditori. A guidare il club biancorosso è stato scelto Vittorio Pinnolo come Presidente, continuando la tradizione iniziata dal padre, già presidente dell’Junior Vittoria. La passione per i colori biancorossi è nel DNA della famiglia Pinnolo, e Vittorio è pronto a portare avanti questo patrimonio.

La squadra è tornata agli allenamenti sotto la guida tecnica di Mister Danilo Rufini, dopo un meritato periodo di riposo, preparandosi per la doppia sfida di Coppa Italia regionale contro il Valdinisi. L’obiettivo è continuare a dimostrare la propria forza e determinazione anche in questa competizione. Ma prima ci sono gli ultimi due impegni di campionato contro il Canicattini e a Priolo.

Il trionfo della FC Vittoria ASD nel Campionato di Promozione è un momento di grande gioia e orgoglio per la città e per tutti i suoi sostenitori, che continueranno a sostenere la squadra con entusiasmo e passione, pronti a vivere insieme nuove emozioni e successi.

