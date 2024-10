Fermo amministrativo per una nave al porto di Pozzallo: irregolarità a bordo

Fermo amministrativo per una nave “General cargo” battente bandiera della Tanzania al porto di Pozzallo. Il provvedimento è stato emesso dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto. La nave, con una stazza lorda di quasi 2000 tonnellate e circa 100 metri di lunghezza, era arrivata nel porto per operazioni commerciali. Durante una ispezione approfondita, sono state rilevate 26 non conformità, di cui 7 tali da giustificare il fermo.

Il fermo

Le irregolarità riguardavano principalmente la prevenzione e lotta agli incendi e la gestione della sicurezza di bordo, settori fondamentali per la protezione dell’equipaggio e dell’ambiente marino. La nave resterà bloccata al porto finché le condizioni di sicurezza non saranno ripristinate e verificate con una nuova ispezione da parte degli ispettori del Nucleo Port State Control.

Dall’inizio dell’anno, sono state ispezionate 15 navi straniere nel porto di Pozzallo, con 3 fermate per irregolarità in materia di sicurezza della navigazione. Questa attività proseguirà nei prossimi mesi per garantire il rispetto delle convenzioni internazionali.

© Riproduzione riservata