La fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe sulla sanità italiana conferma, ancora una volta, il divario strutturale tra Nord e Sud. Nel monitoraggio 2023 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), pubblicato dal Ministero della Salute, la Sicilia registra un dato allarmante: -11 punti rispetto al 2022, con la conseguenza di restare inadempiente in due aree fondamentali […]
Fermato il presunto pirata della strada che ha investito una donna a Chiaramonte
03 Set 2025 17:46
È stato individuato e fermato in poche ore il presunto pirata della strada che oggi, intorno alle 13:30, ha investito una donna lungo Corso Europa a Chiaramonte Gulfi.
Si tratta di un cittadino extracomunitario, regolarmente residente in città e in possesso di permesso di soggiorno.
Le indagini lampo di carabinieri e polizia municipale
Subito dopo l’impatto, carabinieri e polizia municipale hanno avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Decisivo è stato l’avvistamento di una Opel Corsa bianca, indicata da diversi cittadini come l’auto pirata.
Il veicolo è stato ritrovato poco dopo in un piazzale di Chiaramonte, con evidenti segni dell’incidente.
Il ritorno sul luogo e il fermo
Alcune ore dopo, l’uomo si è presentato sul posto con un’altra auto e accompagnato dal fratello. Alcuni residenti lo hanno riconosciuto e hanno immediatamente avvertito i carabinieri. L’uomo è stato fermato e si trova ora trattenuto presso la locale stazione dei carabinieri.
La donna investita è grave
La donna colpita dall’auto versa in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
Un episodio che scuote la comunità chiaramontana: sono tantissimi, in queste ore, gli attestati di solidarietà verso la donna rimasta gravemente ferita.
© Riproduzione riservata