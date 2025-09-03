Fermato il presunto pirata della strada che ha investito una donna a Chiaramonte

È stato individuato e fermato in poche ore il presunto pirata della strada che oggi, intorno alle 13:30, ha investito una donna lungo Corso Europa a Chiaramonte Gulfi.

Si tratta di un cittadino extracomunitario, regolarmente residente in città e in possesso di permesso di soggiorno.

Le indagini lampo di carabinieri e polizia municipale

Subito dopo l’impatto, carabinieri e polizia municipale hanno avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Decisivo è stato l’avvistamento di una Opel Corsa bianca, indicata da diversi cittadini come l’auto pirata.

Il veicolo è stato ritrovato poco dopo in un piazzale di Chiaramonte, con evidenti segni dell’incidente.

Il ritorno sul luogo e il fermo

Alcune ore dopo, l’uomo si è presentato sul posto con un’altra auto e accompagnato dal fratello. Alcuni residenti lo hanno riconosciuto e hanno immediatamente avvertito i carabinieri. L’uomo è stato fermato e si trova ora trattenuto presso la locale stazione dei carabinieri.

La donna investita è grave

La donna colpita dall’auto versa in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un episodio che scuote la comunità chiaramontana: sono tantissimi, in queste ore, gli attestati di solidarietà verso la donna rimasta gravemente ferita.

