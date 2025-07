Fermati dopo una giornata al mare: in auto avevano marijuana, MDMA e hashish

Due giovani, un uomo di 29 anni e una donna di 26 di Ispica, stavano facendo rientro da una giornata trascorsa sul litorale pozzallese quando, alla vista dei militari, hanno mostrato un atteggiamento sospetto e nervoso. Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale, del veicolo e successivamente del loro domicilio.

All’interno dell’autovettura, nascosto sotto un asciugamano sul tappetino del passeggero anteriore, è stato rinvenuto un pacco postale che emanava un forte odore di droga. All’interno del plico, avvolte in due felpe, c’erano due confezioni distinte: una sottovuoto contenente 100 grammi di marijuana e un altro involucro con 52 grammi di MDMA, 6 grammi di metamfetamina e 100 grammi di hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa al domicilio della coppia, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori dosi di hashish nascoste in un vano contatore e cocaina occultata in un caricatore per cellulare. Nell’abitazione sono stati trovati anche due bilancini digitali di precisione, presumibilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

