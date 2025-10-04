Ferito gravemente un quindicenne in un incidente stradale a Scicli

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti nella serata di ieri per rilevare l’incidente e dare soccorso ad un ragazzo rimasto ferito e che si trova ricoverato all’ospedale di Modica. Era a bordo del suo motorino Piaggio Zip quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda alla cui guida c’era un diciottenne. L’incidente si è verificato nel tratto cittadino di intersezione fra la via Tagliamento e la via Colombo, due arterie entrambe molto trafficate sia di giorno che durante le ore serali. Per dare aiuto al ragazzo ferito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo in codice rosso all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Nel sinistro nessun danno invece per l’occupante la Fiat Panda che sarebbe rimasto illeso nell’urto.

