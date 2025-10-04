In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Ferito gravemente un quindicenne in un incidente stradale a Scicli
04 Ott 2025 12:44
La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti nella serata di ieri per rilevare l’incidente e dare soccorso ad un ragazzo rimasto ferito e che si trova ricoverato all’ospedale di Modica. Era a bordo del suo motorino Piaggio Zip quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda alla cui guida c’era un diciottenne. L’incidente si è verificato nel tratto cittadino di intersezione fra la via Tagliamento e la via Colombo, due arterie entrambe molto trafficate sia di giorno che durante le ore serali. Per dare aiuto al ragazzo ferito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo in codice rosso all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Nel sinistro nessun danno invece per l’occupante la Fiat Panda che sarebbe rimasto illeso nell’urto.
© Riproduzione riservata