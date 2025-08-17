Feriti due 20enni in centro storico a Ragusa

Due giovanissimi feriti in centro a Ragusa. Ancora non sono noti i contorni della vicenda o se di sia trattato di una lite o dell’esito di una rissa. Il dato certo è che due giovanissimi, poco più che ventenni, sono rimasti feriti.

È accaduto intorno alle 4 di questa mattina a Ragusa, nella zona di via Rapisardi. I due sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dove hanno ricevuto e sono stati medicati. I carabinieri della Compagnia di Ragusa stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto e se vi siano o meno altre persone coinvolte oltre ai due giovani, un italiano e uno straniero. foto di repertorio

