FC Vittoria dopo le trasferte: società compatta e squadra in ritiro per ritrovare equilibrio

Dopo le trasferte consecutive a Niscemi e Scordia, contro la Leonzio, il FC Vittoria ha conquistato un solo punto, mantenendo il quarto posto in classifica, a due lunghezze dalla seconda posizione che garantirebbe la possibilità di disputare i play-off tra le mura amiche.

Il rendimento della squadra, al di sotto delle aspettative, è stato analizzato con lucidità dal Direttore Generale Giuseppe Cilio, che ha sottolineato come la società continui a sostenere pienamente il progetto tecnico e sportivo avviato la scorsa estate. “Il percorso resta aperto, concreto e alla portata della squadra”, ha dichiarato Cilio, evidenziando la solidità dell’organizzazione biancorossa, dagli alloggi al vitto, fino alla regolarità dei pagamenti, con attenzione costante al benessere dei calciatori.

Allo stesso tempo, il dirigente ha richiamato tutti i tesserati al pieno rispetto degli impegni societari. “Indossare la maglia del Vittoria non è un dettaglio: rappresenta una città intera, appassionata di calcio e orgogliosa dei propri colori. Chi è in grado di sostenere il peso di una piazza esigente avrà sempre il nostro supporto; chi non se la sente, potrà valutare di uscire dal progetto”.

Cilio ha sottolineato l’importanza di un bagno di umiltà per tutti i calciatori, dal primo tesserato all’ultimo arrivato: “L’umiltà è la base del lavoro quotidiano e la migliore medicina per ripartire. Spesso l’inizio del benessere coincide con l’inizio del tracollo se non si mantiene equilibrio e lucidità”.

La società chiarisce che non si parla di fallimento né di resa: il campionato resta aperto, e la squadra non è seconda a nessuno per struttura, capacità organizzativa e programmazione.

In seguito a queste valutazioni, il FC Vittoria è in ritiro in sede. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse e viene disposto silenzio stampa fino a nuova comunicazione, per favorire concentrazione, compattezza e massimo focus sul lavoro quotidiano.

Foto: repertorio

