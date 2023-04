Far cassa valorizzando il patrimonio. Nove cespiti comunali in vendita a Modica per complessivi 2 milioni e 700 mila euro

Formulato l’elenco dei nove cespiti per i quali viene disposta la vendita che dovrebbe portare ad un’entrata complessiva di 2 milioni e 700 mila euro nelle casse del Comune di Modica per l’esercizio finanziario 2023. Dopo l’alienazione di due immobili nei precedenti esercizi finanziari dell’ente, si procede ora ad una nuova elencazione contenente non solo la caratteristica del cespito in vendita ma anche e soprattutto viene spiegata anche la nuova destinazione prevista dopo l’acquisizione da parte di chi partecipa al bando e si aggiudica la proprietà.

La parte del leone è fatta dall’immobile di via Resistenza Partigiana, l’edificio ex Telecom.

Un grande edificio il cui valore iniziale e revisionato è pari ad 1 milione e 152mila euro. Per esso si conferma la destinazione direzionale ma viene consentito pure un cambio di destinazione a struttura ricettiva. Sarebbe importante, in tale senso, la creazione di un complesso ricettivo in un momento in cui Modica cerca di svolgere un ruolo di primo piano nel panorama turistico del Val di Noto.

Tra gli altri immobili in vendita anche altri cespiti.

Per 680mila euro è prevista la vendita dell’asilo infantile Regina Margherita. In questo caso viene consentita la destinazione abitativa, commerciale, artigianale, direttiva e ricettiva. Questo cambio di destinazione potrà avvenire derogando alle norme relative alla dotazione minima di spazi per parcheggi. In zona rurale e precisamente in contrada Sant’Ippolito il Comune prevede di vendere un fondo rustico che detiene in comproprietà, per metà del valore, con l’Ente “Michele Grimaldi”.