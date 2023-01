Il furbetto ha tuttavia commesso un errore

n tempi di magra ogni stratagemma è utile per risparmiare, anche quelli illegali. Avrà pensato ciò un nostro conterraneo che ha falsificato la sua targa per accedere alla zona Ztl di Verona. Le zone Ztl sono ormai una prassi nei centro storici delle città come ad esempio ad Ibla a Ragusa

La Polizia locale di Verona lo ha tuttavia identificato e denunciato. Si tratta di un uomo di 45 anni residente in Sicilia denunciato per aver effettuato ingressi non autorizzati nella Ztl della città. Il denunciato ha modificato la targa della sua auto, sostituendo la lettera “J” con una “U”, ma si è dimenticato delle norme che escludono le vocali O, U e I, e la consonante Q, per evitare confusione. Un operatore del Centro Varchi ha individuato la targa alterata e la ha inserita nel sistema Giano, permettendo agli agenti del Reparto Motorizzato di identificare l’uomo e denunciarlo per falsità ideologica e materiale e uso di atto falso. Adesso l’uomo deve pagare una multa di oltre 16mila euro.