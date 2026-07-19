Facebook in down per migliaia di utenti: la situazione torna lentamente alla normalità

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Disagi per migliaia di utenti in Italia e nel resto del mondo nella giornata di oggi a causa di un malfunzionamento che ha interessato Facebook, con ripercussioni anche su Instagram e, in misura minore, su Messenger. Le segnalazioni sono aumentate rapidamente nel corso della giornata, con molti utenti impossibilitati ad accedere ai propri profili o a utilizzare normalmente le piattaforme di Meta.

Tra i problemi più frequenti è comparso il messaggio “Account Temporarily Unavailable” (“Account temporaneamente non disponibile”), visualizzato da chi tentava di effettuare il login. Altri utenti hanno invece riscontrato un feed che non si aggiornava, difficoltà nella pubblicazione di post e contenuti, rallentamenti dell’applicazione e problemi di caricamento delle pagine.

Come spesso accade in questi casi, nel giro di pochi minuti migliaia di persone si sono riversate su altre piattaforme social per capire se il problema fosse legato al proprio account oppure se si trattasse di un disservizio generalizzato. I portali specializzati nel monitoraggio delle interruzioni dei servizi online hanno registrato un’impennata delle segnalazioni provenienti da numerosi Paesi.

Il servizio sembra avviarsi gradualmente verso la normalizzazione. Molti utenti hanno riferito di essere riusciti nuovamente ad accedere ai propri profili e di vedere tornare operativo il feed, anche se non mancano ancora casi isolati di rallentamenti e malfunzionamenti.

Come avviene spesso dopo un blackout di questa portata, il ripristino non è simultaneo per tutti gli utenti ma procede progressivamente, man mano che i sistemi tornano a pieno regime.

Al momento Meta non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio né ha fornito una tempistica precisa per il completo ripristino delle piattaforme. Resta quindi da chiarire cosa abbia provocato il blackout che, per alcune ore, ha impedito a migliaia di persone di utilizzare regolarmente i servizi del gruppo.

Per gli utenti che dovessero ancora riscontrare difficoltà, il consiglio è quello di non modificare password o impostazioni di sicurezza: il problema è infatti riconducibile ai server della piattaforma e non ai singoli account. Con il progressivo ritorno alla normalità, anche gli ultimi disservizi dovrebbero risolversi nelle prossime ore.

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