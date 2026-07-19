Alla parrocchia Sacro Cuore di Modica arriva don Giuseppe Minardo: da settembre affiancherà don Peppe e don Andrea

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Un nuovo sacerdote entrerà a far parte della comunità della Parrocchia Sacro Cuore di Modica, la più popolosa dell’intera Diocesi di Noto. A partire dal prossimo mese di settembre, infatti, don Giuseppe Minardo assumerà l’incarico di vicario parrocchiale, andando ad affiancare i sacerdoti già presenti, don Peppe e don Andrea, per rafforzare il servizio pastorale in una realtà che conta migliaia di fedeli.

L’annuncio è stato dato dalla stessa parrocchia con un messaggio di benvenuto rivolto al nuovo sacerdote.

«Accogliamo con gioia la nomina di un nuovo vicario parrocchiale per la nostra Comunità: don Giuseppe Minardo, parroco delle vicine parrocchie di Zappulla e Marina. Ringraziamo con affetto il nostro pastore, il vescovo Salvatore, per aver corrisposto alle necessità pastorali della nostra Parrocchia inviandoci don Giuseppe».

Don Giuseppe continuerà a essere parroco delle comunità di Zappulla e Marina di Modica, condividendo quindi il proprio ministero con la nuova esperienza al Sacro Cuore.

Nel messaggio la comunità ha voluto sottolineare anche lo spirito di collaborazione che accompagnerà questo nuovo percorso.

«In spirito di fraternità accogliamo fin da subito don Giuseppe nelle nostre preghiere, insieme alle comunità di cui rimane pastore e con cui certamente condivideremo fruttuose esperienze ecclesiali».

L’ingresso ufficiale è previsto a settembre, quando il sacerdote entrerà stabilmente a far parte della squadra pastorale della parrocchia.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fedeli, che sui social hanno espresso numerosi messaggi di benvenuto e di augurio. «Benvenuto nella nostra grande famiglia», «Che il Signore lo benedica», «Buon lavoro» e «Felicissima per questa notizia» sono solo alcuni dei commenti lasciati dai parrocchiani.

L’arrivo di don Giuseppe rappresenta un importante rafforzamento per la Parrocchia Sacro Cuore, una delle realtà ecclesiali più dinamiche della Diocesi di Noto e punto di riferimento per un vastissimo quartiere della città. La scelta del vescovo monsignor Salvatore Rumeo risponde proprio alle esigenze pastorali di una comunità numerosa e in continua crescita, che da settembre potrà contare su un sacerdote in più per le attività liturgiche, la catechesi e l’accompagnamento dei fedeli.

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