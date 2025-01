Evento dedicato a Monsignor Carmelo Canzonieri presso la Biblioteca Diocesana di Ragusa

Oggi, 23 gennaio 2025, si è tenuto presso la Biblioteca Diocesana “Mons. F. Pennisi” un incontro speciale dedicato alla vita e al ministero episcopale di Monsignor Carmelo Canzonieri (1907-1993). La manifestazione, ospitata nella suggestiva Sala Fondo Antico in via Roma 109 a Ragusa, ha offerto un’importante occasione per approfondire il ruolo di una figura cardine della storia della Chiesa e della comunità ragusana.

Saluti e interventi

L’evento è stato aperto da un saluto di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, che ha sottolineato l’importanza di ricordare e tramandare l’eredità spirituale e storica di Monsignor Canzonieri.

Il programma ha visto i contributi di Mons. Giovanni Battaglia, che ha esplorato il lato pastorale e umano di Monsignor Canzonieri e del Dott. Francesco Failla, che ha approfondito l’impatto storico e culturale del suo ministero, con particolare attenzione al suo ruolo nel Concilio Vaticano II.

Il tutto è stato moderato da Don Giuseppe Di Corrado, che ha guidato il dialogo e stimolato la riflessione tra i partecipanti.

La figura di Monsignor Carmelo Canzonieri

Monsignor Canzonieri è stato ricordato non solo come una guida spirituale per la sua comunità, ma anche come un protagonista attivo nei momenti cruciali della storia della Chiesa. La sua partecipazione al Concilio Vaticano II ha rappresentato un momento significativo del suo episcopato, segnando il suo contributo al rinnovamento ecclesiale e pastorale.

L’incontro ha offerto uno spazio per riscoprire la sua eredità, che continua a ispirare la Chiesa locale e i fedeli.

Foto: Salvo Bracchitta

