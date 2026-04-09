Evasioni continue: 42enne di Acate finisce in carcere

Continuava a violare i domiciliari. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha visto il Giudice per le Indagini Preliminari emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo di 42 anni, residente ad Acate, gravemente indiziato di aver violato ripetutamente il regime di arresti domiciliari cui era sottoposto.

La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Acate, che in più occasioni hanno constatato l’assenza dell’uomo dalla sua abitazione senza giustificato motivo. L’indagato, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, non è stato trovato in casa durante numerosi controlli, configurando così reiterate evasioni per le quali non è stato sufficiente confermare la precedente misura cautelare.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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