Evade i domiciliari: denunciato uomo originario del Marocco a Ragusa

Un uomo originario del Marocco di 32 anni è stato denunciato dalla polizia di Ragusa per il reato di evasione dai domiciliari.

I fatti

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi, durante le ore notturne. Gli Agenti si sono recati più volte presso l’abitazione del quarantaduenne, ubicata nel centro storico di Ragusa, constatando che il soggetto non si trovava in casa, come invece imposto dalle misure di arresti domiciliari cui era sottoposto per reati legati alle sostanze stupefacenti.

Le operazioni di controllo hanno permesso di individuare e denunciare l’uomo per il reato di evasione.

