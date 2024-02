Evade i domiciliari, arrestato un giovane di 23 anni a Scicli

I carabinieri di Scicli hanno arrestato un giovane di 23 anni con precedenti che era stato sottoposto ai domiciliari ed era autorizzato a spostarsi solo per motivi di lavoro durante orari specifici. Durante un controllo non è stato trovato in casa e quindi, avendo violato le prescrizioni, è stato arrestato per evasione.

L’ARRESTO



Successivamente, in seguito a ulteriori valutazioni da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa e considerando le ripetute violazioni commesse, è stato emesso un provvedimento più restrittivo nei suoi confronti, che ha comportato la revoca del regime di detenzione domiciliare e il trasferimento presso il carcere di Ragusa.

