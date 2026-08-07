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Etna in eruzione, nuova stretta sull’aeroporto di Catania: stop agli arrivi fino alle 21
07 Ago 2026 15:46
Nuovi disagi per i passeggeri in partenza o diretti in Sicilia. L’attività eruttiva dell’Etna, accompagnata dall’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ha portato a una nuova limitazione dell’operatività dell’aeroporto di Catania.
La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato la chiusura degli spazi aerei corrispondenti alla nube di cenere nel settore C1, a Sud-Ovest. Una decisione che ha imposto la sospensione dei voli in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 21 di oggi, ora locale.
Partenze regolari, arrivi sospesi
La situazione resta al momento differenziata tra arrivi e partenze. Gli aeromobili già presenti nello scalo possono infatti continuare a operare e le partenze risultano regolarmente in corso.
Sono invece sospese le attività di volo in arrivo, in attesa dell’evoluzione della nube vulcanica e delle successive valutazioni dell’Unità di crisi.
La situazione potrebbe quindi cambiare nelle prossime ore sulla base dell’attività dell’Etna e delle condizioni dello spazio aereo.
Disagi per i passeggeri: controllare il volo prima di partire
SAC invita tutti i passeggeri a prestare particolare attenzione alle comunicazioni delle compagnie aeree e a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.
La raccomandazione è particolarmente importante per chi ha un volo programmato verso Catania nelle prossime ore, considerando che eventuali variazioni operative, ritardi, cancellazioni o dirottamenti potrebbero essere comunicati in relazione all’evoluzione della situazione.
Etna, attesi nuovi aggiornamenti
L’emissione di cenere vulcanica rappresenta un elemento determinante per la gestione della sicurezza dello spazio aereo. Per questo l’operatività dell’aeroporto di Catania viene monitorata costantemente e le restrizioni possono essere modificate in base alla posizione e all’evoluzione della nube.
Per il momento, dunque, gli arrivi restano sospesi fino alle 21, mentre le partenze degli aeromobili presenti nello scalo continuano regolarmente.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
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