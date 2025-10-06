Eternit e scarti edili tra i rifiuti: sequestrata discarica abusiva di circa 5000 mq a Santa Croce

Centinaia di chili di residui ferrosi, ma anche plastiche e ciò che resta dalla lavorazione negli impianti serricoli. Sequestrata dai carabinieri un’area di 5000 metri quadrati a Santa Croce Camerina. I titolari dei terreni, una volta individuati rischiano una denuncia per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, in violazione del D.Lgs. 152/2006. Tra i rifiuti i militari avrebbero individuato anche eternit assieme a materiale di risulta di opere edili, composto altamente pericoloso per la salute e l’ambiente. È questo l’esito di una operazione che si è svolta a Santa Croce, dove i carabinieri di Ragusa, insieme a quelli di Santa Croce, con il supporto dell’ARPA e del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, hanno scoperto e sequestrato una vasta area di terreno adibita a discarica. All’interno del terreno, situato in contrada Cannitello, erano presenti ingenti quantità di rifiuti non smaltiti correttamente. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo

© Riproduzione riservata