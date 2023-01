Estorsione ai danni di un ristorante di Scoglitti, arrestate cinque persone della “Stidda” vittoriese

Estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso ai danni di un ristorante di Scogliti. I carabinieri di Vittoria, su delega della procura distrettuale della repubblica di Catania, hanno arrestato 5 persone a Vittoria con questa accusa. Si tratta di cinque pregiudicati, tre dei quali appartenenti alla famiglia Ventura del clan mafioso “Dominante-Carbonaro” della Stidda Vittoriese. In più occasioni avrebbero richiesto ai titolari del ristorante somme di denaro minacciandoli, in caso di rifiuto, di arrecare danno all’esercizio commerciale fino a paventare un incendio.

Dopo la segnalazione dei commercianti, dal 2014 e fino al 2020, il clan in più occasioni avrebbe minacciato i due commercianti, sfruttando la capacità di intimidazione derivante dalla loro appartenenza al clan mafioso “Ventura”, circostanza ben nota alle vittime.

In tutto, le vittime hanno versato più di 4 mila euro.