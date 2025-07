Estate di cambiamenti nella Diocesi di Ragusa: Vescovo annuncia 23 nuove nomine. Ecco tutte le novità

È un’estate di profondo rinnovamento per la Diocesi di Ragusa. Come da tradizione, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha annunciato un consistente avvicendamento di sacerdoti e religiosi in parrocchie e uffici pastorali. Ben 23 nomine interesseranno le città di Ragusa, Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e San Giacomo Bellocozzo. Una vera e propria “mappa pastorale” ridisegnata, pensata per rispondere alle sfide del tempo presente con uno sguardo aperto alla sinodalità e alla cura delle comunità.

Un cambio al vertice nelle parrocchie chiave

Spiccano tra le nomine figure di grande esperienza e volti noti del clero ibleo. Don Biagio Aprile assume ufficialmente la guida della parrocchia Maria SS. Annunziata a Comiso dopo una lunga e articolata esperienza tra docenza, pastorale e incarichi diocesani. A Vittoria, don Sebastiano Roberto Asta, già vicario generale, torna a fare il parroco moderatore a Madonna delle Lacrime, affiancato da padre Prosper Ntabangana, sacerdote dottrinario originario del Burundi.

Don Giovanni Bruno Battaglia assume la parrocchia Madonna della Salute a Vittoria, mentre a Ragusa don Francesco Mallemi guiderà San Pio X e San Luigi, confermando il suo ruolo centrale nella zona pastorale montana.

Presenze internazionali e vocazioni giovani

La vitalità della Chiesa ragusana si arricchisce anche grazie a sacerdoti provenienti da lontano: padre Johns Joseph Avuppadan, indiano di rito siro-malabarese, svolgerà il suo ministero tra Giarratana e San Giacomo. I congolesi padre Joseph Muamba Bulobo e padre Gaston Kaboy, membri della Congregazione dei Servi del Figlio di Dio, consolidano la loro presenza a Chiaramonte Gulfi, segno di una pastorale sempre più universale.

Non mancano i giovani: don Alessio Leggio, ordinato solo poche settimane fa, è già operativo a Vittoria, nella parrocchia San Domenico Savio, mentre don Mario Modica, classe 2023, prosegue la sua formazione liturgica tra Roma e le parrocchie San Giovanni Battista e San Giuseppe, sempre a Vittoria.

Nuovi volti per ospedali e uffici diocesani

Anche l’assistenza spirituale negli ospedali si rinnova: don Giovanni Filesi sarà il nuovo cappellano del “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, unendo questo servizio a quello parrocchiale presso San Pier Giuliano Eymard. Il diacono Angelo Cafiso opererà come collaboratore amministrativo nella parrocchia Madonna della Salute, mentre a Ragusa don Salvatore Puglisi, figura di riferimento nel panorama teologico locale, affiancherà la Cattedrale San Giovanni Battista come collaboratore pastorale.

Una diocesi in cammino

Il vescovo La Placa, in una nota ufficiale, ha sottolineato come questi avvicendamenti siano stati pensati in uno spirito di “servizio, ascolto e rinnovamento”. Il periodo estivo, come ogni anno, viene scelto per facilitare una transizione serena, che permetta alle comunità di programmare con lucidità il nuovo anno pastorale.

Questo rimescolamento di esperienze, culture e carismi è il segno di una Chiesa che non resta ferma, ma si adatta e si rafforza, mantenendo al centro la cura delle anime e la prossimità concreta ai fedeli. Un mosaico di storie e vocazioni che conferma, ancora una volta, come la Diocesi di Ragusa sia viva, dinamica e in profondo dialogo con il territorio.

