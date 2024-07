Estate 2024: giorni speciali al mare per l’Anffas Ragusa

I giorni speciali dell’estate 2024 sono appena iniziati per l’Anffas onlus Ragusa, che ha scelto ancora una volta un lido di Marina per offrire ai propri ragazzi giornate vivaci, per combattere l’afa e l’eccessivo caldo. La giornata al mare rappresenta un’occasione preziosa per Anffas: con la compagnia degli operatori, sempre molto attenti alle loro esigenze, i ragazzi possono trascorrere momenti di sana spensieratezza.

Giornate spensierate

“La giornata al mare è per noi un’esperienza straordinaria per lo scambio di emozioni che riesce a garantire,” sottolinea la direttrice Salvina Cilia. “È un’esperienza che, con il trascorrere degli anni, diventa sempre più consolidata grazie ai percorsi simili che abbiamo già effettuato negli anni scorsi. Questi ci hanno consentito, laddove necessario, di aggiustare il tiro”.

La direttrice Cilia esprime anche gratitudine verso i ragazzi per le sensazioni positive che riescono a trasmettere: “Loro sono strafelici quando, durante queste torride giornate estive, sono in acqua. E noi assieme a loro. Facciamo di tutto per rendere questi momenti indimenticabili e possiamo affermare che, di solito, riusciamo nell’intento. Sono momenti speciali che ci conciliano con il nostro modo di operare, facendoci comprendere quanto grande e ricca di stimoli importanti possa essere la strada che percorriamo ogni giorno”.

© Riproduzione riservata