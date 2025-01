Esplosione a Catania: 14 feriti, un intero quartiere sconvolto

Un’esplosione devastante ha colpito ieri il quartiere San Giovanni Galermo a Catania, provocando 14 feriti, di cui sei ricoverati in ospedale. Tra questi, una persona è in codice rosso, ma fortunatamente non ci sono vittime. Per ore si è temuto per un uomo che non fosse rintracciabile, ma è stato poi accertato che non si trovava nell’edificio al momento dello scoppio.

L’esplosione

L’esplosione, attribuita a una fuga di gas, ha distrutto una palazzina e danneggiato gravemente altre due strutture. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, il gas si sarebbe infiltrato in un appartamento saturandolo, fino a causare una detonazione al contatto con una fonte elettrica.

L’onda d’urto, percepita in diverse zone della città, ha seminato il panico tra i residenti. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, polizia e carabinieri, coadiuvati da squadre di soccorso che hanno lavorato incessantemente per ore.

Tra i feriti figurano due vigili del fuoco e tre tecnici della rete gas, investiti dall’onda d’urto durante i controlli sulla segnalazione di odore di gas. Inoltre, oltre 120 persone sono state evacuate dall’area, comprese circa 50 degenti di strutture assistenziali vicine.

Gli sfollati sono stati parzialmente sistemati presso parenti, strutture di accoglienza, o l’Hotel Nettuno. Per prevenire ulteriori incidenti, le linee elettriche della zona sono state disattivate.

Mentre le indagini sull’accaduto proseguono, il quartiere San Giovanni Galermo resta sotto shock per una tragedia che, nonostante l’entità dei danni, ha fortunatamente risparmiato vite umane.

Contributo fotografico: Franco Assenza

