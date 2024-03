Esplode casa nel siracusano. Un morto

Un uomo di 56 anni ha perso la vita, la scorsa notte, in seguito all’esplosione della sua abitazione a Sortino, in provincia di Siracusa. A darne notizia sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno estratto viva dalle macerie la sorella dell’uomo, che abitava insieme a lui. Secondo una primissima ricostruzione l’esplosione sarebbe avvenuta in seguito ad una fuga di gas. L’uomo era un operaio forestale.

La vittima e’ Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale. Secondo una prima ricostruzione l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. La sorella della vittima, che abitava insieme a lui, e’ stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e subito ricoverata in ospedale. La deflagrazione ha causato un incendio che ha devastato l’immobile. I vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area.

© Riproduzione riservata