Esordio vincente per la Meerkat basket Scicli. Vittoria in casa contro la Tretorri Catania

Una prima di campionato, nel DR1 Sicilia, che per la Meerkat basket Scicli vuol dire molto. Vuole dire iniziare con il piede giusto un’avventura di stagione che vede la squadra del trio societario Ficili-Lonatica-Cannata in campo per il secondo anno consecutivo. Una vittoria casalinga arrivata dopo una gara impegnativa contro una combattiva Tretorri Catania. La partita è stata equilibrata nel primo tempo, con entrambe le squadre che si sono sfidate a viso aperto.

Nel terzo quarto, grazie alla zona press 2/1/2 però, i padroni di casa hanno trovato il giusto ritmo, costruendo un vantaggio di 10 punti che sono riusciti a mantenere fino al termine dell’incontro.

Protagonista della gara è stato il capitano Andrea Sorrentino che ha messo a segno 27 punti dimostrando in campo esperienza e maturità.

Ottimo esordio anche per il finlandese Titus Turtinen che ha dominato sotto canestro con 22 punti, rendendosi una presenza costante sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Prestazione impeccabile anche per Ciccio Guastella, che ha chiuso la partita con il 100% al tiro. Nonostante la sconfitta, la Tretorri Catania ha dimostrato di essere una squadra di livello, destinata a recitare un ruolo da protagonista nel campionato. Il nuovo coach Ninni Gebbia, pur soddisfatto del risultato, ha commentato con cautela: “è stata una buona prova, ma dobbiamo migliorare in difesa se vogliamo continuare a crescere”. L’inizio di stagione per la Meerkat basket Scicli è promettente e si avvia a confermare le ambizioni in questa stagione. Sabato prossimo si và a Messina.

Hanno segnato punti: Vigoriti 4, Sorrentino 27, Lonatica 8, Cannizzaro 4, Turtinen 22, Guastella 14, La Rocca, Giannone NE, Romeo, Statello NE, Iacono NE, Sammito NE.

