Gli eredi politici di Minardo e Drago, Maria Cristina ed Antonio, campioni di incassi. I due neo consiglieri sono i più votati in assoluto

Minardo e Drago. Ai modicani questi due cognomi, quando si parla di politica cittadina, quella legata a palazzo San Domenico, evocano due figure di spicco che hanno fatto la storia della città: gli onorevoli Riccardo Minardo e Peppe Drago. Avversari politici ed anche amici nella vita privata, hanno avuto in comune il fatto di aver iniziato proprio da palazzo San Domenico la loro carriera politica da consiglieri comunali per poi diventare sindaci della città prima. Allora non c’era l’elezione diretta del Sindaco, era il consiglio comunale con i propri equilibri politici, ad eleggere il promo cittadino.

Gli eredi politici di Riccardo Minardo e Peppe Drago

Oggi, dopo decenni, in un contesto sociale e politico, profondamente mutato, i ri-conteggi elettorali che la commissione elettorale centrale a breve ufficializzerà, ma che in pratica sono già stati conclusi, ci consegnano nuovamente questi due cognomi come i protagonisti indiscussi, assieme al primo cittadino, Maria Monisteri, primo sindaco donna della città, di queste elezioni amministrative. Mariacristina Minardo, figlia dell’On. Riccardo Minardo, e Antonio Drago, nipote di Peppe Drago, sono i consiglieri eletti più votati in assoluto dei modicani. Con 948 voti la prima e 705 il secondo, sono rispettivamente la prima ed il secondo dei consiglieri eletti. La terza è invece la Vindigni, nipote dell’ex vicesindaco, Giorgio Linguanti, con 702 voti. Mariacristina Minardo nella lista “Modica al centro,” che ha visto tutta la famiglia Minardo, con Riccardo per primo ed il fratello Saro, impegnata nella sua elezione, mentre Antonio Drago in quella “Prendiamoci cura”. Ed anche in questo caso la famiglia Drago, con in testa il papà Carmelo e la cugina Giuliana, figlia di Peppe, è stata impegnata nella sua elezione. Entrambi quindi frutto prevalente della volontà delle loro famiglie ed entrambi ovviamente i primi delle loro liste.

Il loro curriculum

Mariacristina ed Antonio, hanno un curriculum di tutto rispetto. Mariacristina Minardo è avvocato rotale, molto apprezzata in città e negli ambienti ecclesiastici. Antonio Drago, laureato in giurisprudenza, è un imprenditore molto stimato tra i giovani e soprattutto tra i giovani suoi colleghi imprenditori, al punto da aver ricevuto il sostegno determinato e convinto di alcuni tra i più influenti. Cosa non comune e nuova in città in cui spesso l’individualismo e le piccole gelosie prevalgono su una visione di insieme e collettiva. Minardo e Drago a scanso di novità dell’ultima ora di cui dubitiamo, non fosse altro per la pacatezza e la compostezza del neo primo cittadino Maria Monisteri, sono già destinati ai ruoli di primo piano. Maria Cristina Minardo dovrebbe svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio, mentre Antonio Drago quello di assessore, entrando di diritto e a pieno titolo, nel cerchio magico di Maria Monisteri il cui intento è quello di circondarsi di professionisti giovani, ma allo stesso tempo affermati e competenti, in grado di governare con un piglio nuovo la città. Minardo e Drago sono quindi oggi gli eredi politici dei ben più importanti, Riccardo e Peppe. Per loro ruoli amministrativi di prestigio ma anche tanta responsabilità soprattutto per i cognomi importanti che portano. L’augurio per loro è che, assieme al primo cittadino, si possano schiudere le porte di una carriera politica prestigiosa, nell’interesse soprattutto dei modicani e della città che necessità di recuperare quel ruolo di primo piano nel Sud est, a cui pensiamo, sia naturalmente vocata.