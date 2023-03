Elezioni Ragusa: Cassì, “Valori e principi” la base comune della coalizione che lo sosterrà

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, presenta la coalizione a sostegno della sua ricandidatura alla guida della città. Nessun simbolo di partito ma movimenti civici “con cui condividiamo valori e princìpi”, ha detto Cassi. A spiegare le ragioni del sostegno, i rappresentanti delle liste seduti al tavolo con il sindaco uscente mentre in sala assiste la compagine assessoriale praticamente al completo.

Da chi sarà formata la coalizione

Intervengono Andrea Tumino per la lista ‘Cassi sindaco’, Giovanni Gurrieri per ‘Terra madre’, Giovanni Iacono per ‘Partecipiamo’, Giorgio Massari per ‘Ragusa prossima’ e Saverio Buscemi per ‘de luca per Ragusa’. Con ordine Cassì si dichiara “grato” di avere incassato – dopo annuncio di ricandidatura e la volontà di svincolarsi dai partiti tradizionali (primo tra tutti Fratelli d’Italia) – la disponibilità da parte di movimenti civici a sostenere il suo progetto politico.

Le parole di Cassì

“Abbiamo messo in piedi una coalizione ben assortita composta da diverse generazioni e da varie esperienze politiche attorno a una carta dei valori e dei principi condivisa”. Più di un centinaio di opere avviate che rappresentano altri obiettivi da “raggiungere per portare a compimento la rigenerazione della città che ha enormi potenzialità”. Ringrazia “chi ha svolto attività politica costante e coerente con impegno e dedizione, sia tra i banchi della maggioranza sia tra quelli dell’opposizione in modo costruttivo e fattivo senza alzare i toni ma nell’interesse dalla città”, ha detto Cassi per dare l’assist a chi sarebbe intervenuto dopo e che è stato appunto all’opposizione in questi 5 anni.

Critiche rispedite al mittente

Una stoccata che pare rivolta al suo principale antagonista, Riccardo Schininà supportato dal centrosinistra: “Critiche a me mosse per non avere fatto politica, o lo slogan di volere riportare la politica al comune di Ragusa? Ma che si intende? Ciò che io intendo è politica come ricerca continua e costante di interessi della gente, di aspettative, capacità di fare sedere attorno allo stesso tavolo, persone diverse per un obiettivo comune, dare risposte”, dice Cassì citando i cantieri della Ragusa-Catania e l’intesa trovata a Ragusa tra Musumeci e Cancelleri di cui si intesta il merito di aver fatto sedere i due a dialogare. “La politica che io intendo non è quella dei sotterfugi, di accordi sottobanco, opaca che mira a occupazione del potere per tornaconti personali piuttosto che interessi collettivi”.

La nuova squadra assessoriale?

Ancora non individuati gli assessori “ma sono certo che si troverà il modo di comporre una squadra amministrativa di qualità dove si premieranno le competenze specifiche in grado di rappresentare al meglio le esigenze della città”. Sul ballottaggio? “È uno scenario concreto con il quadro politico che si sta delineando. A fine primo turno rifletteremo, la storia ci insegna che apparentamenti non premiano ma è la coerenza il valore che viene premiato”.

Che fa il Centrodestra? L’incognita Insieme

In queste ore il fronte di centrodestra che si oppone a Cassì è in fibrillazione; la lista Insieme avrebbe offerto al tavolo del centrodestra il nome di Giulio Maltese ma Fratelli d’Italia dopo avere “candidato” Pasquale Spadola difficilmente arretrerà e non si escludono ulteriori abboccamenti e “dialoghi” con Cassì.

Ecco cosa hanno dichiarato gli ufficiali sostenitori della “coalizione Cassì”

Lista Cassì sindaco – Andrea Tumino

Sottolinea il valore della continuità amministrativa con il bagaglio di acquisito nei 5 anni. “Cassì merita riconferma, ha operato bene con azione ferma nei principi”. La fuoriuscita di alcuni consiglieri comunali dal gruppo la definisce fisiologica e punta ora continuare nella “condivisione di progetti di futuro, aspettative e bisogni della città a partire dagli ultimi”

Partecipiamo, Giovanni Iacono

“Resistenza, determinazione e concretezza, aggettivi per le donne di questo 8 marzo ma anche traduzione empirica di quanto rappresenta questa amministrazione uscente”. Iacono sottolinea la salute del Bilancio “cuore dell’amministrazione” per una città che è “ripartita 5 anni fa” e oggi “non è in emergenza ma isola nell’isola di cui ci siamo presi cura”



All’opposizione “costruttiva” per 5 anni, sceglie Cassì in un “dialogo finalizzato su percorsi utili per la città”, il primo dei quali è garantire continuità amministrativa. “Siamo dentro a questo percorso per basare su fondamenta messe in atto da Cassi, la nostra visione di apporto a città nel ripensare scenari. Prima opposizione e ora costruzione? Non è in contraddizione: abbiamo agito nel rispetto della città e della democrazia”. Per Massari la scelta di Cassì verso il ‘civismo’ è “atto di coraggio. Sul civismo ci sentiamo impegnati con forza”

De luca per Ragusa, Saverio Buscemi

Ci siamo presentati in politica come lista civica a forte trazione regionale; abbiamo eletto deputati, strutturandoci come soggetto politico ma non abbiamo mai dimenticato radici e civismo che per noi è fondamentale”, ha detto Buscemi. “In un percorso fatto contro i vecchi partiti tradizionali che hanno messo in ginocchio la Sicilia, andare a seguire la linea di sindaco che ha allontanano i vecchi partiti tradizionali è per noi una scelta di coerenza”, lodando Cassì a cui “riconosco amore e impegno per la città, spirito di sacrificio”



Entrato in consiglio con i 5 Stelle all’opposizione “dissi ai colleghi che se c’erano atti della maggioranza condivisibili li avrei appoggiati”. La lista sarà trasversale e intergenerazionale. “Le liste civiche ci permettono di esprimere il meglio della comunità” e poi, “maggioranza e opposizione vanno rispettate ma dobbiamo lavorare per unico obiettivo che è il bene della città”.



foto di Salvo Bracchitta